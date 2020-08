Pompeo vai ao Oriente Médio para simular diplomacia de paz

247 - O secretário de Estado estadunidense Mike Pompeo anunciou que promoverá o "acordo de paz" concebido pelos Estados Unidos e vai aprofundar as relações entre países árabes e Israel.

Pompeo chegou a Israel nesta segunda-feira (24), para promover a iniciativa "de paz"do governo Trump para a região, o que inclui apoiar a intenção de anexação por Tel Aviv dos territórios palestinos ocupados ilegalmente, informa a Telesul.

Esta é a primeira etapa de uma excursão de cinco dias pela região, onde Pompeo também visitará o Sudão, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. O secretário de Estado dos EUA pode fazer escalas em outras nações do Golfo Pérsico, segundo o Departamento de Estado.

De acordo com os EUA, um dos objetivos da visita é tratar da normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, com base no acordo anunciado dias atrás pelas duas nações.

Dias atrás, o embaixador israelense em Washington, Ron Demer, declarou à rede Al Arabiya que “há muitos países que oferecem possibilidades (de paz). Não quero citar ninguém em particular (...) mas esperamos um progresso muito, muito rápido nas próximas semanas ou meses ”, disse ele.

Na visita ao Sudão, Pompeo disse que o seu país "ajudará" na "transição política" que se está a verificar naquele país, bem como promoverá um "aprofundamento das relações Sudão-Israel".

