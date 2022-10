Ponte da Crimeia reabre para tráfego após explosão (vídeo)

Carros e ônibus já começaram a circular, e a parte ferroviária deve reabrir ainda no sábado edit

RT - O tráfego rodoviário na ponte da Crimeia, que foi danificada por uma explosão de caminhão no início do sábado, foi parcialmente retomado, e os trens devem começar a circular no final da noite.

“O movimento de veículos ao longo da ponte da Crimeia foi retomado. No momento, o tráfego está aberto para carros e ônibus com um procedimento de inspeção completo” , anunciou o chefe da República da Crimeia, Sergey Aksyonov, no Telegram.

Os motoristas de caminhão são aconselhados a usar a travessia de balsa de Kerch, acrescentou.

>>> Explosão de caminhão danifica ponte da Crimeia e deixa 7 vagões-cisterna em chamas (vídeos)

O Ministério dos Transportes da Rússia disse que o tráfego rodoviário foi reaberto na ponte, com uma faixa disponível para o tráfego alternado nos dois sentidos. Assista.

