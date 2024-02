Por 15 anos consecutivos a China é o maior parceiro comercial da África

Apoie o 247

Xinhua - A China continua a ser o maior parceiro comercial da África há 15 anos consecutivos, com o comércio bilateral atingindo um recorde de US$ 282,1 bilhões em 2023, disse nesta quarta-feira (31) Jiang Wei, funcionário do Ministério do Comércio.

"A cooperação econômica e comercial é o lastro e o propulsor das relações China-África", disse Jiang em uma coletiva de imprensa.

O Conselho de Estado da China aprovou um plano geral para construir uma zona-piloto para uma cooperação econômica e comercial aprofundada China-África.

De acordo com o plano, a China estabelecerá a zona-piloto como uma plataforma de abertura e cooperação com a África que tenha um certo nível de influência internacional até 2027.

"O principal objetivo é construir uma plataforma internacionalmente competitiva para a cooperação com a África", disse Jiang.

Nos próximos anos, os dois lados darão pleno vapor ao papel de liderança da zona-piloto, promoverão a transformação e a atualização da cooperação econômica e comercial bilateral e proporcionarão mais benefícios às pessoas na China e na África, disse ele.

