"Por enquanto", um grito de esperança e dignidade na Venezuela

Prensa Latina - Corria o ano de 1989 e o país sul-americano mergulhava em uma grave crise econômica, que o então presidente Carlos Andrés Pérez tentava “salvar” aplicando um pacote neoliberal do Fundo Monetário Internacional.

Os anúncios do presidente provocaram fortes protestos, motins, saques, manifestações contra o aumento abrupto de gasolina, serviços básicos e alimentos, uma revolta que levou a um dos massacres sociais mais relevantes do século 20 na América Latina, conhecido como Caracazo.

Três anos depois, pouco ou nada havia mudado no país e a lembrança daquele banho de sangue permanecia na memória de um povo que se afogava na miséria e na desolação.

Assim, em 4 de fevereiro de 1992, na tentativa de devolver a dignidade à nação, um grupo de soldados patriotas sob o comando do jovem tenente-coronel Hugo Chávez organizou uma rebelião que, apesar da derrota, marcou o início do fim de uma era de democracias representativas corruptas e decadentes.

Com a chamada Operação Zamora, da qual participaram membros do Movimento Bolivariano MBR-200, enraizado no pensamento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez e Ezequiel Zamora, foi realizado um levante cívico-militar que buscou derrubar o governo corrupto.

Quase 2.362 homens pegaram em armas, incluindo cinco tenentes-coronéis como chefes visíveis do movimento, seguidos por 14 majores, 54 capitães, 67 subtenentes, 65 suboficiais, 101 sargentos e pelo menos 2.000 soldados alistados.

Os objetivos militares não foram alcançados e a rebelião terminou com mais de vinte baixas e a prisão dos envolvidos, mas tornou-se um resgate da dignidade nacional.

Após ser preso e para evitar mais derramamento de sangue, Chávez dirigiu-se às tropas e, após reconhecer o fracasso da operação, disse: "por enquanto os objetivos que estabelecemos para nós mesmos não foram alcançados...".

A expressão, que ao longo dos anos se tornou símbolo de esperança, repetida pelo povo e seus líderes diante de qualquer adversidade, é considerada a primeira resposta organizada ao clamor popular por uma verdadeira independência.

Para os historiadores, a partir desse momento a democracia representativa começou a ser desmantelada, enquanto nascia a rebelião que abriu caminho para a consolidação do projeto socialista.

Algum tempo depois, o próprio Chávez, já presidente da Venezuela (1999-2013), admitiu que a rebelião militar era uma obrigação moral e ressaltou que "na madrugada de 4 de fevereiro, o verdadeiro Bolívar voltou".

"Seu espírito rebelde deve nos acompanhar todos os dias, porque as potências que enfrentamos há mais de duas décadas ainda persistem na tentativa de interromper o curso da história", disse o líder da Revolução Bolivariana 21 anos depois.

O 4 de Fevereiro tornou-se a tocha guia da Revolução Bolivariana e o Dia da Dignidade Nacional.