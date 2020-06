Por falta de participantes, laboratório suíço cancela testes com hidroxicloroquina

247 - A farmacêutica suíça Novartis informou nesta sexta-feira que está suspendendo seus testes com a hidroxicloroquina contra a Covid-19, depois de não ter recrutado um número de participantes suficientes, dado que outros estudos levantaram dúvidas sobre a eficácia da droga. A informação é do jornal O Globo.

O estudo da Novartis começou em abril e procurou testar o medicamento em 440 pacientes hospitalizados. Mas o projeto não conseguiu chegar perto do número previsto de participantes. A decisão da Novartis segue a recomendação do FDA (Food and Drug Administration), agência federal do departamento de saúde dos Estados Unidos, de revogar a autorização do uso emergencial de hidroxicloroquina contra a Covid-19 com base no argumento de que é improvável que um medicamento relacionado ao antimalárico ajude esses pacientes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.