Por que o PCCh criou “milagre de desenvolvimento sem precedentes”?

Rádio Internacional da China - “A China criou um milagre de desenvolvimento sem precedentes, tendo como razão fundamental a liderança do Partido Comunista da China (PCCh)". Esta afirmação foi feita em um texto publicado na imprensa pelo diretor da Faculdade de Relações Internacionais da Universidade de Abuja da Nigéria, Sheriff Ghali Ibrahim. Muitos acadêmicos internacionais possuem opiniões semelhantes e querem saber mais sobre como o PCCh tem liderado seu povo para criar tal milagre de desenvolvimento. O documento “Missão Histórica e Valores de Ações do PCCh” publicado pelo Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh no dia 26 de agosto forneceu respostas mais completas e detalhadas.

O caminho determina o destino. A razão mais fundamental para o sucesso do desenvolvimento da China está no fato de que o PCCh conduziu o povo a seguir seu próprio caminho de maneira inabalável, que é o socialismo com características chinesas, enquanto que, ao mesmo tempo, teve que aprender a seguir a tendência geral do mundo e a lei do desenvolvimento. Essas experiências também foram cruciais para o sucesso do desenvolvimento liderado pelo PCCh. Seja revolução, construção ou reforma, o PCCh insiste em tomar decisões a partir da realidade, e em exploração e inovação constantes.

O PCCh liderou o povo em uma série de novas explorações e práticas, que liberaram e desenvolveram as forças produtivas sociais. Em particular, mais de 2.400 medidas de reforma foram tomadas desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, as quais eliminaram efetivamente as profundas desvantagens que restringiam o desenvolvimento e ativaram o ímpeto do desenvolvimento.

Perante as circunstâncias internacionais com mais incertezas e instabilidade, o PCCh promoveu um novo quadro de desenvolvimento de “dupla circulação de mercado doméstico e internacional” e apresentou um novo conceito de desenvolvimento caracterizado pela inovação, coordenação, desenvolvimento verde, abertura e compartilhamento, injetando assim força motriz incessante ao desenvolvimento de alta qualidade na China.

Mesmo com muitos desafios e riscos pela frente, o PCCh é capaz de liderar o povo chinês a enfrentar todas as circunstâncias e manter a continuidade e a estabilidade do desenvolvimento, além de contribuir de forma cada vez melhor ao mundo inteiro.

