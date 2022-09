Por que Xi Jinping escolheu o Cazaquistão para sua primeira visita após o surto da epidemia?

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Durante o outono dourado, o presidente chinês, Xi Jinping, iniciou sua viagem pela Ásia Central. A primeira parada foi no Cazaquistão. Trata-se da primeira visita do presidente ao exterior desde o surto da epidemia de Covid-19, também sua quarta visita ao país. Por que o líder chinês escolheu o Cazaquistão como a primeira parada de sua viagem e que informações importantes essa visita emitiu?

Amizade nos detalhes

Na tarde da quarta-feira (14), o presidente Xi Jinping chegou ao Cazaquistão e, após terminar sua visita de Estado, partiu em um avião especial no mesmo dia para a próxima parada. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, disse ao se despedir de Xi Jinping no aeroporto: “Embora a visita do presidente Xi Jinping seja curta, é rica em conteúdo e frutífera.”

Durante a visita, muitos detalhes refletiram a profunda amizade entre os dois países

Uma visita marcante

O destaque desta visita foi a conversa oficial entre os dois chefes de Estado.

Em fevereiro deste ano, o presidente Xi Jinping se reuniu com o presidente Tokayev, que esteve na China para participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, no Grande Salão do Povo em Pequim.

Depois de mais de sete meses, o presidente Xi Jinping afirmou no início da reunião que estava muito feliz por encontrar seu homólogo cazaque novamente. O presidente Tokayev disse que acredita que a visita do presidente Xi Jinping certamente se tornará um novo marco na história do desenvolvimento das relações Cazaquistão-China.

“Contribuições China-Cazaquistão” para o mundo

Há mais de meio ano, quando o presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou com o presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, em Beijing, ele afirmou que o significado das relações China-Cazaquistão foi além do âmbito bilateral e é de grande importância para a paz e estabilidade da região, até do mundo.

Durante esta visita, o presidente Tokayev disse que as relações China-Cazaquistão são de “significado especial na atual situação internacional turbulenta e complexa”.

Xi Jinping salientou que os dois países devem fortalecer a cooperação internacional, praticar o verdadeiro multilateralismo e fazer “contribuições China-Cazaquistão” para construir um sistema de governança global mais justo e razoável.

