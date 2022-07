Porta-voz chinês diz que Oriente Médio não é quintal de ninguém

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na quinta-feira da semana passada (14), ao participar ao lado do premiê israelense, Yair Lapid, de uma coletiva de imprensa, o presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou que iria continuar desempenhando o papel de liderança no Oriente Médio e que não permitirá que a China e a Rússia preencham o “vácuo” dos benefícios dos Estados Unidos.

Quanto a estas palavras, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou na coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (15) que o Oriente Médio pertence ao seu próprio povo e não é quintal de ninguém. Também disse que a palavra “vácuo” referida pelos EUA é ridícula.

Wang Wenbin apontou que, atualmente, a situação do Oriente Médio não é estável, sofrendo tanto com o alastramento da pandemia de Covid-19 quanto com o risco causado pelos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. As maiores demandas do povo local são o desenvolvimento e a segurança. A comunidade internacional, especialmente os grandes países, devem fornecer apoios construtivos para os assuntos fundamentais da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o porta-voz chinês, ao longo de anos, a China tem apoiado o povo do Oriente Médio na busca de seu próprio caminho de desenvolvimento, dando os devidos auxílios na manutenção da paz e resolução das questões-chave da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE