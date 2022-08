Porta-voz chinês manifesta oposição à visita de senadora dos EUA a Taiwan

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Por ocasião da visita da senadora republicana norte-americana do estado do Tenesse, Marsha Blackburn, a Taiwan entre os dias 25 e 27 de agosto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que essa visita violou gravemente o princípio de “Uma só China” e os termos dos três comunicados conjuntos China-EUA, além de não cumprir a promessa de manter somente as relações não oficiais com a ilha. O país asiático manifestou veementemente sua insatisfação e firme oposição.

Segundo o porta-voz, o mundo tem uma só China e Taiwan faz parte inerente do território chinês. O governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa o país. É inabalável a determinação da parte chinesa de se opor às atividades separatistas e à intervenção da forças estrangeiras na questão.

A China pediu que os políticos dos EUA que estão envolvidos obedeçam aos consensos alcançados pelos dois países, cortem qualquer forma de ligação oficial com a ilha, a fim de não emitir sinais errados aos grupos separatistas. A parte chinesa continuará adotando medidas eficazes para defender a soberania nacional e a integridade territorial.

