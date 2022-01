Porta-voz chinês pede ao presidente lituano para respeitar o princípio de uma só China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, comentou nesta quarta-feira (5) na coletiva em Pequim o pedido de desculpas do presidente lituano sobre as ações erradas no tratamento das relações bilaterais do país com a China.

Segundo o porta-voz, a atitude de reconhecer os erros está correta, mas o mais importante é tomar ações pragmáticas que respeitem o princípio de uma só China. Apenas se desculpar pelo comportamento errado não ajuda a resolver o atual problema entre os dois países.

Na coletiva, Wang Wenbin também alertou as autoridades de Taiwan que as ações separatistas em busca da "independência de Taiwan" certamente terminarão em fracasso.

