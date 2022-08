Porta-voz chinês refuta declarações do embaixador estadunidense sobre Taiwan

Representante da Chancelaria chinesa considera errôneas as palavras do embaixador dos EUA em Pequim edit

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China refutou as palavras errôneas do embaixador dos EUA em Pequim, R. Nicholas Burns, sobre a questão de Taiwan. Em entrevista concedida à CNN no dia 19, Burns disse que a China teve uma atitude exagerada sobre a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, o que causou instabilidade no Estreito de Taiwan e crise para o relacionamento EUA-China.

O porta-voz chinês disse que as palavras do embaixador estadunidense confundiram o certo e o errado, e mais uma vez expuseram a lógica hegemônica dos EUA.

Antes da visita de Pelosi a Taiwan, a parte chinesa apresentou representações solenes aos EUA em diversos níveis, reiterou repetidamente a seriedade e o perigo da visita, e declarou claramente que a parte estadunidense arcará com todas as consequências.

Logo depois da chegada de Pelosi a Taiwan, o vice-ministro Xie Feng convocou o embaixador R. Nicholas Burns para apresentar representações solenes e protestos veementes em nome do governo chinês.

Entretanto, os oficiais de alto nível dos EUA distorceram os fatos e tentaram se esquivar da responsabilidade da tensão no Estreito de Taiwan.

Na noite do dia 8 de agosto, o vice-ministro Xie Feng convocou o embaixador R. Nicholas Burns mais uma vez, dizendo que é a parte estadunidense e não a parte chinesa que provocou a crise, mudou o status quo no Estreito de Taiwan, destruiu a paz e a estabilidade no estreito, ostentou as forças armadas, impôs sanções imprudentemente, prejudicou o fundamento político do relacionamento China-EUA e destruiu a cooperação entre os dois países.

O porta-voz chinês salientou que o princípio de Uma Só China é o núcleo dos interesses essenciais da China.

