Porta-voz da chancelaria chinesa: afirmar que Otan é defensiva é ‘a piada do século’

247 - O porta-voz da chancelaria chinesa escreveu no Twitter que a afirmação feita durante a Cúpula de Madri de que a Otan é uma organização defensiva é "a piada do século".

Com imagens contundentes sobre guerras agressivas da Otan contra países independentes, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China escreveu que as bombas são o símbolo do defensivismo da Otan.

NATO is a "defensive" alliance? Joke of the century. pic.twitter.com/KT94ZEVocn — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 1, 2022

