Porta-voz da chancelaria chinesa pede à comunidade global que enfrente a fragmentação

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Xinhua - A comunidade internacional precisa trabalhar em conjunto e apoiar-se mutuamente em resposta à crise atual e trabalhar por um futuro melhor, disse nesta quarta-feira (3) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

Foi relatado que, numa entrevista em 2 de janeiro, a Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, alertou contra a fragmentação da economia global ao longo de linhas geopolíticas devido ao aumento das restrições à segurança nacional, com os países a gravitarem em torno de blocos separados liderados pelos Estados Unidos e pela China. Se fosse permitido continuar, ela disse que isso poderia, em última instância, reduzir o PIB global em 7%.

continua após o anúncio

Quando questionado sobre esses comentários, Wang Wenbin disse numa coletiva de imprensa que existe apenas um planeta que chamamos de lar e um futuro comum para a humanidade.

“O que é mais necessário é a solidariedade, e o que mais deve ser evitado é a fragmentação”, disse ele.

continua após o anúncio

Wang disse que a guerra comercial, a guerra tecnológica ou a dissociação, o corte das cadeias industriais e de abastecimento e a redução de riscos são todos essencialmente concebidos para politizar as questões comerciais e serem usados como armas para perpetuar a primazia de certos países, reter os mercados emergentes e os países em desenvolvimento na sua esforços de desenvolvimento e priva 7 mil milhões de pessoas do direito a uma vida melhor.

"Isto não é virtuoso nem sustentável. Em última análise, é o interesse geral da comunidade internacional que irá cobrar o preço e nenhum país pode ser poupado", disse Wang.

continua após o anúncio

O porta-voz observou que o mundo não retrocederá para um estado de isolamento e exclusividade e muito menos poderá ser deliberadamente dividido. Qualquer movimento de empobrecer o vizinho, mentalidade de confronto de bloco e senso arrogante de supremacia estão fadados ao fracasso.

A China gostaria de trabalhar com todas as partes para defender a globalização económica universalmente benéfica e inclusiva, rejeitar firmemente a desglobalização e o alargamento excessivo dos conceitos de segurança, opor-se a todas as formas de unilateralismo e proteccionismo, defender a igualdade de direitos, oportunidades e regras entre todas as nações, proteger o direito de todos os países ao desenvolvimento igualitário e promover o desenvolvimento e a prosperidade comuns, disse Wang. ​

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: