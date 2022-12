Porta-voz da chancelaria russa diz que EUA inflaram o tema da 'ameaça nuclear'

Apoie o 247

TASS - As palavras da subsecretária de Estado dos EUA para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, de que a Rússia não recorreu ao uso de armas nucleares na Ucrânia por causa de 'advertências' ocidentais nada mais são do que uma tentativa de transferir sua própria culpa, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no sábado (3), observando que Moscou afirmou repetidamente que a guerra nuclear era inaceitável.

A diplomata chamou a atenção para as palavras de Nuland no jornal Ukrainskaya Pravda de que o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu não recorrer ao uso de armas nucleares alegadamente por causa de "duras advertências" de outros países, bem como da inaceitabilidade de ataques às infraestruturas energéticas.

"Victoria Nuland mais uma vez se derrotou: primeiro, por meio de sua própria mídia controlada e think tanks, ela inflou o tópico da ameaça nuclear da Rússia". "Ninguém deste lado da fronteira estava planejando isso", disse Zakharova. A esse respeito, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia lembrou a declaração do ministério publicada em 2 de novembro sobre a prevenção da guerra nuclear.

"Quanto à 'inaceitabilidade de ataques ao sistema energético', não cabe a Nuland ensinar ao mundo: veja quantas redes elétricas os EUA destruíram, ou melhor ainda, quantas redes elétricas os Estados Unidos e a Otan destruíram juntos", acrescentou Zakharova.

