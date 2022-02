Porta-voz da chancelaria russa: "sempre seguimos o diálogo", mas as portas foram fechadas e "ponto de não retorno" está próximo

Maria Zakharova afirmou que as relações da Rússia com o Ocidente "alcançaram a linha após a qual começa o ponto de não retorno" edit

247 - A porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, afirmou à estação de TV Channel One na noite de sexta-feira, 25, que as relações da Rússia com o Ocidente "alcançaram a linha após a qual começa o ponto de não retorno".

“Partimos de nossos próprios interesses e interesses de segurança. Inclusive, fazemos o que é benéfico para nós como país, como povo", disse ela, conforme a agência de notícias Sputnik.

De acordo com a oficial russa, o Kremlin "ofereceu muito no âmbito da segurança coletiva", e, quando suas propostas não foram ouvidas, "partimos para o próximo estágio".

“Sim, esta não foi a nossa escolha. Sempre seguimos o diálogo, mas quando essas opções foram fechadas uma a uma pelos anglo-saxões, começamos a agir de forma diferente. Não por ameaças, mas a questão é que chegamos a essa linha após a qual começa o ponto de não retorno", acrescentou.

