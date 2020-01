Porta-voz da ONU critica Plano Trump para o Oriente Médio

O plano de Trump para o Oriente Médio, pró-Israel e contrário aos interesses do povo palestino, foi criticado pelo porta-voz do Secretário-Geral da ONU edit

247 - Em uma reação à revelação do controverso "acordo do século" pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que supostamente busca acabar com o conflito entre israelenses e palestinos, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU Antonio Guterres disse nesta terça-feira (28) que a ONU insiste em respeitar as fronteiras de 1967.

"As Nações Unidas continuam comprometidas com as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembléia Geral sobre a solução de dois Estados", disse Dujarric, segundo a agência. Notícias francesas AFP.

Por seu turno, Elizabeth Warren, senadora democrata aspirante à presidência dos Estados Unidos, considerou que anunciar um plano sem consultar de antemão os palestinos é "uma vergonha", informa o site iraniano HispanTV.