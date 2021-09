Porta-voz de Xinjiang acusa “Tribunal Uigur” por difamar a China

Segundo Xu Guixiang, as mentiras não enganam os residentes locais que sofreram ataques terroristas e, hoje, têm uma vida feliz com as políticas corretas do governo chinês edit

Rádio Internacional da China - O governo da Região Autônoma Uigur de Xinjiang realizou no dia 17 uma coletiva de imprensa, na qual o porta-voz Xu Guixing criticou o chamado “Tribunal Uigur” por divulgar mentiras e difamar a China.

Segundo ele, nas audiências deste pseudo-tribunal, as testemunhas são “atores” que produziram mentiras com pretextos de direitos humanos ou pesquisas acadêmicas. Por exemplo, uma testemunha disse que seu irmão foi detido pelo governo chinês. No entanto, o fato é que o irmão dele é um funcionário em um departamento de impostos de Xinjiang. A própria testemunha é membro da Associação Uigur do Japão e deixou a China em 2006, ou seja, há 15 anos.

Segundo Xu Guixiang, as mentiras não enganam os residentes locais que sofreram ataques terroristas e, hoje, têm uma vida feliz com as políticas corretas do governo chinês. “Eles são as verdadeiras testemunhas das mudanças em Xinjiang”, enfatizou o porta-voz.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

