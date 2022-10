Porta-voz do 20º Congresso Nacional do PCCh fala sobre emenda ao Estatuto do Partido

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Um porta-voz do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) disse que as principais visões teóricas e idéias estratégicas estabelecidas no relatório do 20º Congresso Nacional do Partido devem ser incorporadas ao Estatuto do Partido após a emenda.

Desta forma, o Estatuto irá reflitir plenamente as conquistas mais recentes na modernização do marxismo, e as novas idéias e estratégias para governar o país apresentadas pelo Comitê Central do Partido desde o 19º Congresso Nacional do Partido, bem como as novas experiências de trabalhos e na construção do Partido, de modo a atender às novas exigências para o trabalho e a construção do Partido decorrentes da nova situação e das novas tarefas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.