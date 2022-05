Porta-voz do governo chinês atribui origem do novo coronavírus a militares dos EUA

Apoie o 247

247, com agência internacionais - Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China sugeriu que os Estados Unidos foram o primeiro país onde se teve registro do novo coronavírus, e que os americanos trouxeram a epidemia para a cidade de Wuhan.

Lijian Zhao rebateu declarações do conselheiro de segurança nacional dos EUA críticas à lentidão da reação chinesa no início da pandemia. Robert O'Brien disse que o atraso custou ao mundo dois meses, quando poderia estar se preparando para o surto, segundo a agência Reuters.

"Quando o paciente zero começou nos EUA? Quantas pessoas estão infectadas? Quais são os nomes dos hospitais? Pode ser o exército dos EUA que trouxe a epidemia para Wuhan. Seja transparente! Torne seus dados públicos! Os EUA nos devem uma explicação!", escreveu Zhao.

Mais cedo nesta quinta-feira, outro porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, criticou as autoridades dos EUA por comentários "imorais e irresponsáveis" que culpavam a resposta de Pequim ao coronavírus pelo impacto global da pandemia.

China rebate OMS sobre Covid zero

A chancelaria chinesa pediu ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) que evite fazer comentários “irresponsáveis”, depois de Tedros Adhanom dizer que a política de “Covid zero” da China “não é sustentável”.

Em uma coletiva de imprensa em Pequim nesta quarta-feira, o porta-voz Zhao Lijian defendeu as medidas da China no combate à pandemia e disse que o país espera que o diretor-geral da OMS possa ver as políticas chinesas contra a Covid de forma objetiva.

Tedros disse na terça-feira que a política de tolerância zero da China à Covid-19 não é sustentável, dado o que se sabe agora sobre o vírus, em raros comentários públicos da agência sobre às políticas de um governo contra a pandemia.

Pequim inicia nova rodada de testes em massa

Pequim registrou um ligeiro aumento nos novos casos de Covid-19 depois que as autoridades negaram que a cidade será bloqueada. Uma nova rodada de testes em massa está em curso nesta sexta-feira.

A capital chinesa registrou 50 novos casos na quinta-feira, em comparação com 46 na quarta-feira, informou a CCTV.

Especulações de que Pequim será bloqueada ou colocada em um "período de silêncio" são rumores, disse Xu Hejian, porta-voz do governo municipal de Pequim, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

As autoridades da capital já haviam proibido serviços de refeições em restaurantes, fecharam alguns shoppings, locais de entretenimento e turísticos, suspenderam seções dos sistemas de ônibus, metrô e táxi e impuseram bloqueios em alguns edifícios residenciais.

