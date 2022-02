Porta-voz do Kremlin critica erro da Bloomberg sobre suposta invasão da Ucrânia: 'perigoso'

Apoie o 247

TASS - O erro de publicação da agência de notícias Bloomberg sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia deixa claro o quão perigosas são as tensões desencadeadas pelo Ocidente, disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov à TASS neste sábado (5).

"Dificilmente foi uma provocação, não há necessidade de exagerar", disse ele, acrescentando que a agência pediu desculpas pelo erro.

"No entanto, essa situação deixa claro o quão perigosas são essas tensões, que foram desencadeadas por declarações agressivas diárias que continuamos ouvindo de Washington, capitais europeias e Londres, porque são essas declarações, o envio de tropas perto de nossas fronteiras e as atividades diárias de abastecer a Ucrânia com armas que levam a essas tensões, e qualquer faísca é perigosa em meio a tensões", apontou Peskov.

O site de notícias Bloomberg publicou uma manchete: "Rússia invade a Ucrânia", mas depois admitiu o erro e removeu a manchete. Segundo a agência, as manchetes costumam ser preparadas para muitos cenários e este foi publicado inadvertidamente. "A manchete foi removida e estamos investigando a causa", disse Bloomberg.

O Ocidente e Kiev recentemente ecoaram alegações sobre a potencial invasão russa à Ucrânia. A Rússia rejeitou repetidamente essas alegações.

