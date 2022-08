De acordo com Dmitry Peskov, muitos países estão "cruzando a linha da razão" edit

Apoie o 247

ICL

TASS - Muitos países estão ultrapassando os limites da razão em seu desejo de “cancelar” a Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira (10).

"De fato, vemos que muitos países estão ultrapassando os limites da razão. É possível anular Tchaikovsky? Não, não é. É possível cancelar a Rússia? Não. Quer você goste ou não - isso é simplesmente impossível ", disse Peskov ao canal de TV Rossiya-1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É possível negar os prêmios conquistados pelos atletas, que competiram pela Lituânia, aliás, para ter a bandeira lituana hasteada? Isso também é impossível. Você pode cancelar por decreto, mas é impossível", disse ao comentar a decisão do presidente lituano Gitanas Nauseda de tirar as patinadoras artísticas Margarita Drobiazko e Povilas Vanagas dos prêmios estatais lituanos que receberam em 2000 por dançar no show de Tatyana Navka Swan Lake em Sochi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.