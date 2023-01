Porta-voz 'guerreiro lobo' da China assume novo cargo

Apoie o 247

PEQUIM, 9 Jan (Reuters) - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, que ganhou destaque como um dos diplomatas "guerreiros lobos" mais falados da China, foi transferido para o departamento que administra as fronteiras terrestres e marítimas, de acordo com o site do ministério.



Zhao, 50, agora é vice-chefe do Departamento de Fronteiras e Assuntos Oceânicos do ministério, mostrou o site na segunda-feira.



Zhao se tornou porta-voz do ministério em 2020, após passagens pela embaixada da China no Paquistão, onde conquistou muitos seguidores no Twitter e nas redes sociais chinesas por suas postagens frequentes e muitas vezes combativas, muitas delas direcionadas aos Estados Unidos.



Seu estilo hawkish fez dele o praticante mais proeminente do que ficou amplamente conhecido como diplomacia do "guerreiro lobo" --em homenagem a uma popular franquia de filmes chineses-- que marcou um afastamento do comedimento que há muito caracterizava o envolvimento de Pequim com o mundo.



Em uma polêmica postagem no Twitter em março de 2020, Zhao escreveu que os militares dos EUA podem ter trazido o coronavírus para a cidade chinesa de Wuhan.



Zhao, que frequentemente apresentava o briefing diário do ministério para a mídia, tem 1,9 milhão de seguidores no Twitter.



Zhao e o ministério não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre sua mudança de cargo.



No final do mês passado, a China promoveu Qin Gang, seu embaixador em Washington e assessor de confiança do presidente Xi Jinping, para ser seu novo ministro das Relações Exteriores, enquanto Pequim e Washington buscam estabilizar as relações difíceis.

