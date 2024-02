Porta-voz militar de Israel diz que 31 reféns em Gaza estão mortos

Apoie o 247

JERUSALÉM (Reuters) - O principal porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse nesta terça-feira que 31 dos reféns restantes mantidos em Gaza foram declarados mortos.

"Informamos a 31 famílias que seus entes queridos capturados não estão mais entre os vivos e que os declaramos mortos", disse ele em um briefing para a mídia.

Israel disse que 136 reféns ainda estão sendo mantidos em Gaza.

(Reportagem de Henriette Chacar)

