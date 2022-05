Portugal confirma 100 casos de varíola dos macacos

De acordo com a Direção-Geral da Saúde do país (DGS), maioria dos infectados tem menos de 40 anos edit

Sputnik - Portugal ultrapassou a marca de 100 pessoas infetadas com a varíola dos macacos, informou a Direção-Geral da Saúde do país (DGS), nesta terça-feira (31). A DGS confirma mais quatro casos de infecção humana pelo vírus da varíola dos macacos em Portugal, com um total de 100 casos até ao momento", diz o comunicado.

A nota indica que a maioria dos infetados "foram notificados, até esta data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há casos nas regiões norte e do Algarve".

"Todas as infecções confirmadas ocorrem em homens com idades entre 20 e 61 anos, e a maioria tem menos de 40 anos", destaca o texto.

Segundo a DGS, todos os pacientes estão "em acompanhamento clínico e estão estáveis".

"A informação recolhida através de inquéritos epidemiológicos está sendo analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional", ressaltou o órgão, acrescentando que "continua a acompanhar a situação em nível nacional", em conjunto com as instituições europeias.

O Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos, um no Ceará e outro em Santa Catarina, conforme informou o Ministério da Saúde do país nesta segunda-feira (30).

De acordo com a pasta, os pacientes "seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde".

