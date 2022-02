Portugal diz estar disponível para integrar "missões de dissuasão" da OTAN e para acolher ucranianos

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse que os militares do país integram as forças de reação rápida da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), com uma prontidão de 5 dias, podem ser convocados para missões de dissuasão sob as diretrizes da entidade no tocante e ao conflito entre a Rússia e Ucrânia. Ainda segundo ele, os aliados da Otan não vão intervir diretamente na região e afirmou que deu ordem às embaixadas na Ucrânia e países vizinhos "para ser agilizada a emissão de vistos para quem pretenda vir para Portugal". A informação é da CNN Portugal.

De acordo com a reportagem, Portugal pode mobilizar 1.049 militares no âmbito da Very High Readiness Joint Task Force, uma força conjunta multinacional de prontidão capaz de assegurar uma resposta militar rápida a uma crise emergente. “Neste quadro temos um conjunto de elemento que estão disponibilizados , com uma prontidão de 5 dias, para serem colocados sob ordens do Comando da OTAN para realizar missões de dissuasão”, disse Costa.

António Costa disse, ainda, que “ os ucranianos residentes em Portugal têm sido muito bem-vindos e os seus familiares que entendam que devem procurar em Portugal a segurança são também muito bem-vindos” e que ativou um plano para a retirada de portugueses e luso-ucranianos que queiram abandonar o país. “Caso seja necessário, será ativado quando assim for solicitado", assegurou.

