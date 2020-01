Portugal tem sua 1ª suspeita de infecção por coronavírus

O vírus continua se espalhado para além da China, com casos registrados na Coreia do Sul, Japão, EUA, Canadá, França, Austrália, Vietnã, Singapura, Arábia Saudita, Tailândia, Malásia e Taiwan. edit

Sputinik – O possível primeiro caso de infecção por coronavírus foi registrado em Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde portuguesa.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde de Portugal, citado pela agência de notícias Efe, o possível primeiro caso de infecção por coronavírus foi registrado na capital do país, Lisboa. Segundo dados da agência, o paciente está internado no hospital Curry Cabral. Informa-se que o infectado desembarcou da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro da epidemia.

Vale destacar que médicos consideraram estável o estado do paciente.

No domingo (26), o número de infectados pelo novo tipo de coronavírus na China subiu para 1.975, tendo 56 deles morrido .

Em 31 de dezembro, as autoridades da China relataram para a Organização Mundial da Saúde o surto de um novo tipo da pneumonia desconhecida na cidade de Wuhan , localizada na região central. Especialistas determinaram o agente infeccioso da doença que é o coronavírus 2019-nCoV.