Portugueses encontram o maior peixe já registrado pela ciência

247 - Um peixe-lua, encontrado morto perto da ilha do Faial, em Portugal, em dezembro de 2021, é o maior peixe ósseo já registrado pela ciência: ele tem mais de 2.700 kg. O estudo que descreve o animal foi publicado no início deste mês. As informações são do portal G1.

O maior peixe conhecido é do tipo cartilaginoso, o tubarão-baleia, que chega a passar de 30 toneladas. No entanto, os cientistas portugueses afirmam que, entre os ósseos, esse peixe-lua é o maior já registrado.

O biólogo português José Nuno Gomes-Pereira, da associação Atlantic Naturalist, afirma que esse peixe-lua encontrado em Portugal “não é um indivíduo anormal cujo tamanho extremo se deve a uma mutação genética”.

Essa espécie de fato pode chegar a ter esse tamanho e, segundo o biólogo, finalmente um grupo de cientistas conseguiu pesar e medir um deles.

“Há mais desses monstros por aí", disse o biólogo.

