Portugueses vão às urnas em meio a alta de casos de Covid-19 e resultado incerto

LISBOA (Reuters) - Os eleitores portugueses foram às urnas neste domingo em uma eleição parlamentar sem um vencedor claro à vista e a incerteza aumentada pela participação potencialmente baixa de eleitores devido a infecções recordes de coronavírus.

Os locais de votação a abriram às 8h (5h no Brasil). Na Universidade de Lisboa, o número de funcionários era maior do que os eleitores idosos, com cartazes nas paredes pedindo que as pessoas usassem máscara, observassem o distanciamento social e usassem sua própria caneta. Alguns até usavam luvas para proteção extra.

"Fui vacinada e ainda não tive Covid-19... Mas me senti muito segura", disse Maria Odete, 73 anos. Ela disse que as eleições pareciam muito disputadas para produzir um governo estável capaz de trazer mudanças positivas.

O governo permitiu que pessoas infectadas saíssem do isolamento e pudesse votar pessoalmente, recomendando que o fizessem na última hora de votação, antes do fechamento das urnas às 19h (16h no Brasil) e prometendo "segurança absoluta" durante a votação.

Estima-se que mais de um décimo dos 10 milhões de portugueses estejam isolados por causa do COVID-19. Como em muitos países europeus, as infecções aumentaram, embora a vacinação generalizada tenha mantido as mortes e hospitalizações mais baixas do que nas ondas anteriores.

O resultado da eleição está em aberto, já que os socialistas de centro-esquerda perderam grande parte de sua liderança nas pesquisas de opinião para o principal partido da oposição, os social-democratas (PSD), de centro-direita, e nenhum deles provavelmente conquistará uma maioria.

A baixa participação pode tornar as projeções não confiáveis, dizem analistas. A abstenção já havia atingido números recordes em 2019, antes da pandemia, com 51% dos eleitores não comparecendo nas eleições gerais daquela ano. Até o momento, cerca de 23% dos eleitores aptos votaram até agora, mostram dados oficiais.

"MAIS ESTABILIDADE"

O primeiro-ministro português, António Costa, bem como mais de 300.000 outros portugueses, votou antecipadamente no fim-de-semana passado, mas acompanhou neste domingo sua mulher a uma zona eleitoral em Lisboa.

Passeando com seus dois cachorros, que latiam enquanto ele falava com os repórteres, Costa disse estar "confiante e sereno" com os resultados.

O seu principal adversário, o líder do PSD Rui Rio, que votou na cidade do Porto, também disse sentir-se calmo e exortou as pessoas a irem às urnas.

"Dada a incerteza dos resultados, esperaríamos que mais pessoas votassem, mas também temos a pandemia que pode levar alguns a ter medo", disse Rio.

A votação, convocada em novembro depois que o parlamento rejeitou o projeto de lei orçamentário do governo socialista minoritário, pode produzir apenas um governo de curta duração, a menos que um dos principais partidos conseguisse formar uma aliança para formar um novo governo.

"Queremos mais estabilidade, mas não acho que seja isso que vai acontecer. Acho que teremos um ou dois anos de instabilidade", disse Mario Henriques, 42, ao sair de local de votação.

A instabilidade pode complicar o acesso de Portugal a um pacote de 16,6 bilhões de euros (US$ 18,7 bilhões) de ajuda à recuperação da pandemia da UE e seu sucesso em canalizar fundos para projetos para impulsionar o crescimento econômico no país mais pobre da Europa Ocidental.