Possíveis sanções dos EUA contra Tucker Carlson revelam a 'verdadeira face da ditadura' nos Estados Unidos, diz Putin

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, criticou as possíveis sanções dos Estados Unidos ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, após sua visita à Rússia.

Segundo Putin, tais medidas evidenciam a verdadeira natureza da moderna “ditadura liberal-democrática nos EUA”.

continua após o anúncio

Em declarações ao repórter Pavel Zarubin, Putin afirmou que as possíveis medidas contra Carlson serviriam para expor a realidade por trás da suposta democracia norte-americana.

"Isso seria bom para que as pessoas ao redor do mundo compreendessem o que é uma moderna ditadura liberal-democrática", destacou o líder russo.

continua após o anúncio

Putin enfatizou que nos EUA, tudo é possível nos dias de hoje, sugerindo que as ações do governo americano contra Carlson não são surpreendentes dada a atual atmosfera política.

A controvérsia em torno de Carlson se intensificou após sua entrevista com Putin, na qual discutiram uma série de questões globais, incluindo o conflito na Ucrânia, a sabotagem do Nord Stream e as relações entre Rússia e Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), além de tópicos como inteligência artificial.

continua após o anúncio

A entrevista gerou enorme interesse internacional, com o vídeo sendo assistido mais de 201 milhões de vezes no X e mais de 16,8 milhões de vezes no YouTube.

Antes mesmo da divulgação da entrevista, Carlson enfrentou críticas por parte de seus colegas ocidentais pelo simples fato de se reunir com o presidente russo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: