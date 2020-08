Possível compra do TikTok pela americana Microsoft provoca reação irada de chineses

Além de reação irada de chineses, negociações para venda de operações do aplicativo TikTok gerou críticas de um forte investidor da ByteDance, dona do app edit

247 - As recentes negociações para venda de operações do aplicativo TikTok à empresa Microsof nos Estados Unidos provocaram protestos irados nas mídias sociais chinesas, além de críticas de um forte investidor da ByteDance, proprietária do app, e reações do governo da China quanto a atitude do governo norte-americano. A informação é do jornal O Globo.

A Microsoft declarou formalmente no domingo ter interesse no TikTok, após Donald Trump reverter o curso de uma proibição planejada, levantando os supostos riscos à segurança nacional apresentados pelo aplicativo, e oferecer às duas empresas 45 dias para que fosse estabelecido um acordo.

“Um acordo forçado por Washington poderia gerar processos judiciais sem fim, se resultasse num resultado desfavorável para os acionistas privados” disse Fred Hu, presidente do Primavera Capital Group, investidor da ByteDance, acrescenta a reportagem.

