Postura combativa de Macron no debate consolida sua posição de favorito na eleição presidencial francesa

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente da França, Emmanuel Macron, superou um grande obstáculo no caminho para a reeleição com um debate de TV combativo contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. O desempenho de Macron convenceu a maioria dos telespectadores, de acordo com uma pesquisa divulgada logo após o debate, mesmo que ele ainda seja considerado arrogante.

Embora Le Pen parecesse mais polida e composta do que em um duelo de TV pela presidência em 2017, Macron partiu para a ofensiva sobre seus laços com a liderança russa, seus planos para a economia e sua política para a União Europeia.

Faltando apenas quatro dias para o voto decisivo, cerca de 59% dos espectadores acharam Macron o mais convincente no debate, de acordo com uma pesquisa instantânea da BFM TV. Isso sugeriu que o confronto de quase três horas não alteraria o curso da eleição, com Macron à frente em todas as pesquisas anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pesquisas com eleitores mostraram uma ampliação da vantagem de Macron sobre Le Pen para 56% a 44%. Analistas disseram que o debate provavelmente não mudará as intenções de voto a favor de Le Pen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sim, Emmanuel Macron venceu, mas sua adversária evitou uma repetição do desastre da última vez", disse Gerard Araud, ex-embaixador francês, no Twitter. “Esse debate não a desqualifica como o de 2017, mas também não a ajuda a diminuir a diferença”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ofensiva durante a maior parte do debate, a linha de ataque mais penetrante de Macron foi um empréstimo ao partido de Le Pen para sua campanha de 2017, contratado por meio de um banco russo.

"Você fala sobre seu banqueiro quando fala sobre a Rússia, esse é o problema", disse Macron a sua oponente. "Você depende do poder russo, você depende do Sr. Putin."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o custo de vida, avaliado como a questão mais importante para os franceses nesta eleição, Macron também pareceu colocar Le Pen na defensiva, perguntando por que ela havia votado contra seus planos de limitar os preços da eletricidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE