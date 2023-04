Potências emergentes tentam evitar confronto dos EUA com Rússia e China, mostram vazamentos

Apoie o 247

247 - O jornal The Washington Post publicou neste domingo (30) reportagem sobre documentos secretos do governo dos Estados Unidos vazados na plataforma Discord, que mostram a tentativa dos países emergentes de evitar o confronto das grandes potências colocou em risco a agenda global do presidente Joe Biden.

Potências emergentes, incluindo Índia, Brasil, Paquistão e Egito, tentam estabelecer alianças em uma era em que a América não é mais a superpotência incontestada do mundo.

Segundo o jornal estadunidense, as descobertas de inteligência vazadas, que não foram divulgadas anteriormente, também oferecem novos insights sobre os obstáculos que Biden enfrenta para garantir apoio global a seus esforços para rejeitar a propagação do autoritarismo, conter a beligerância da Rússia além de suas fronteiras e combater o crescente alcance global da China - como influente potências regionais tentam ficar à margem.

A reportagem destacou que algumas autoridades do chamado Sul Global estão se posicionando como uma ponte diplomática entre os três rivais. Entre eles está o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que buscou assumir um papel de liderança global para seu país após um período de movimentos isolacionistas sob o governo do antecessor Jair Bolsonaro.

Os documentos vazados prevêem a proposta de Lula de formar um “bloco de paz mundial” para mediar os interesses dos EUA e da China e intermediar o fim dos combates na Ucrânia, dizendo que o líder brasileiro de esquerda planeja discutir a iniciativa com o presidente Xi Jinping durante uma visita para a China , ocorrido em abril.

Lula irritou as nações da OTAN ao sugerir que elas estão prolongando o conflito na Ucrânia fornecendo armas a Kiev e propondo que, para alcançar a paz, a Rússia pode entregar parte do território que controla na Ucrânia, mas manter a península da Crimeia ocupada , uma perspectiva descartada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

De acordo com a inteligência citada nos documentos vazados, funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Rússia apoiaram o plano de Lula, dizendo que iria neutralizar a narrativa de “agressor-vítima” do Ocidente sobre a Ucrânia. Logo após voltar da China, Lula recebeu o chanceler russo em Brasília.

A iniciativa de Lula tomava forma ao mesmo tempo em que seu governo era recebido por dois navios de guerra do arquirrival americano Irã , ambos designados como parte de um programa de sanções dos Estados Unidos . Um documento de março contido nos vazamentos do Discord diz que os navios Makran e Dena, parte do 86º Grupo Naval Desdobrado do Irã, concluíram uma escala no porto de uma semana no Rio de Janeiro em 4 de março.

O Pentágono avaliou que Lula “provavelmente aprovou a escala para reforçar sua reputação como mediador global e polir a imagem do Brasil como uma potência neutra”, mas disse que a visita não indica necessariamente uma grande expansão do relacionamento militar dos dois países, apesar do Irã espera por tal resultado , diz o documento.

Acrescentou que os governos do Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela recusaram os pedidos do Irã para visitas paralelas.

