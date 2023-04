Apoie o 247

Sputnik - Mais de US$ 45 bilhões (cerca de R$ 222,3 bilhões) em apoio internacional entraram no orçamento da Ucrânia desde o início da operação militar especial russa, disse o legislador ucraniano Yaroslav Zheleznyak, nesta segunda-feira (17).

"A ajuda financeira internacional à Ucrânia [falando exatamente dos créditos e doações ao orçamento] [...] ultrapassou US$ 45 bilhões", disse Zheleznyak em seu canal no Telegram.

Em janeiro, o governador do Banco Nacional da Ucrânia, Andrei Pyshny, disse que o valor total do financiamento estrangeiro pode ultrapassar US$ 38 bilhões (aproximadamente R$ 187,8 bilhões) e fechar o déficit orçamentário em 2023.

Em novembro, o ministro das Finanças ucraniano, Sergei Marchenko, disse que o orçamento da Ucrânia enfrenta um déficit de cerca de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 24,7 bilhões) todos os meses após o início do conflito militar com a Rússia, com dois terços do dinheiro sendo recebidos por meio de empréstimos e doações estrangeiras e três quartos gastos em necessidades militares.

As autoridades russas enfatizaram repetidamente que "bombear" o regime de Kiev com dinheiro e armas tem um efeito prejudicial na crise, estendendo o conflito e prolongando o sofrimento do povo ucraniano.

