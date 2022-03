Potências ocidentais decidem nesta quinta-feira novos planos de ajuda militar à Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - No dia que marca um mês do início da Operação Militar russa na Ucrânia, não há sinais claros de de trégua. Enquanto isso, líderes das potências ocidentais examinam a adoção de mais sanções contra a Rússia e maior militarização dos países do leste da Europa, via Otan.

O presidente americano, Joe Biden, está em Bruxelas e se reúne com os aliados da Otan e da União Europeia. Serão três reuniões em Bruxelas nesta quinta-feira (24): a cúpula extraordinária da Otan, a cúpula da União Europeia e o encontro do G7.

O resultado das discussões destas três reuniões será decisivo para definir os próximos passos das potências ocidentais contra a operação militar russa. A Otan deve reforçar o apoio militar à Ucrânia, incluindo equipamentos para a proteção contra armas químicas e biológicas, além do envio de mais tropas para a Eslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia; a União Europeia, se conseguir um consenso, pode impor mais sanções à Rússia e pretende fechar um acordo com os EUA para o fornecimento extra de gás natural liquefeito (GNL). Na sede da aliança militar, em Bruxelas, os líderes dos 30 países que integram a organização discutem as consequências da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, o papel da China nesta crise, além de traçar uma estratégia para proteger e defender todos os aliados, informa a Rádio Internacional da França.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os chefes de Estado e governo da União Europeia irão abordar a ação militar da Rússia contra a Ucrânia, a segurança, a defesa e a energia, entre outros temas. Ainda nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden se reúne com os líderes do bloco europeu para um debate sobre o apoio à Ucrânia e o reforço da cooperação transatlântica em resposta à operação russa na Ucrânia. Depois de sua participação em Bruxelas, Biden segue para a Polônia.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE