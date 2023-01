Apoie o 247

TASS - O Ocidente liderado pelos Estados Unidos não está permitindo que a Ucrânia tome suas próprias decisões e decide pela Ucrânia sem a participação de Kiev, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira (18).

"Muitas vezes ouvimos afirmações do Ocidente de que 'nem uma palavra pode ser dita sobre a Ucrânia sem a Ucrânia'. Mas, na verdade, o Ocidente está tomando decisões pela Ucrânia", disse Lavrov, falando em sua entrevista coletiva anual sobre os resultados da diplomacia russa em 2022.

"Eles já proibiram [o presidente ucraniano, Vladimir] Zelensky de chegar a um acordo com a Rússia no final de março. O Ocidente decidiu pela Ucrânia e o fez em nome da Ucrânia sem a Ucrânia", observou o principal diplomata russo.

Falando sobre as negociações em março de 2022, quando Moscou apoiou a iniciativa proposta por Kiev para resolver o conflito, Lavrov apontou que foi o Ocidente que "restringiu duramente a Ucrânia".

"Desde então, muitos representantes ocidentais recorreram a vários tons em várias ocasiões, dizendo que ainda era muito cedo para voltar às negociações, uma vez que [a Ucrânia] precisa de mais armas para poder retomar as negociações a partir de posições muito mais fortes", disse. acrescentou o ministro russo.

Lavrov também disse que Moscou responderia seriamente a qualquer proposta digna de nota apresentada pelos Estados Unidos.

A operação militar especial da Rússia

Em 21 de fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin anunciou que Moscou estava reconhecendo a soberania das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (o DPR e o LPR, respectivamente). A Rússia assinou acordos de amizade, cooperação e assistência mútua com seus líderes. Moscou reconheceu as repúblicas de Donbass de acordo com as constituições DPR e LPR dentro dos limites das regiões de Donetsk e Lugansk a partir do início de 2014.

O presidente russo Putin anunciou em 24 de fevereiro de 2022 que, em resposta a um pedido de assistência dos chefes das repúblicas de Donbass, ele decidiu realizar uma operação militar especial na Ucrânia. O DPR e o LPR lançaram uma operação para libertar seus territórios sob o controle de Kiev.

De 23 a 27 de setembro de 2022, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, bem como a região de Kherson e a região de Zaporozhye realizaram um referendo em que a maioria dos eleitores optou por ingressar na Rússia.

Em 30 de setembro de 2022, o presidente russo Putin e os chefes do DPR, do LPR e das regiões de Zaporozhye e Kherson assinaram tratados sobre sua entrada na Rússia. Mais tarde, a Duma Estatal e o Conselho da Federação (as câmaras baixa e alta do parlamento da Rússia) aprovaram legislação sobre a ratificação desses tratados, bem como leis constitucionais federais sobre a adesão das quatro regiões à Rússia.

