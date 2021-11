"Precisamos nos unir para falar sobre uma nova governança no mundo", diz Lula em mensagem à América Latina

O ex-presidente enviou mensagem para o 3º Encontro do Grupo de Puebla, que se inicia nesta terça-feira (30) na Cidade do México e reúne diversas lideranças políticas de esquerda edit

247 - O ex-presidente Lula enviou um recado para o 3º Encontro do Grupo de Puebla, que se inicia nesta terça-feira (30) na Cidade do México, reunindo lideranças políticas da esquerda da América Latina e Caribe.

A reflexão de Lula foi voltada para os rumos da economia global em um cenário pós-pandemia, não se esquecendo da população pobre. "Qual será o futuro da humanidade depois da pandemia? Qual será o futuro da humanidade agora? O que podemos fazer pelas pessoas mais pobres e mais humildes? O que poderemos fazer para os trabalhadores que perderam seus empregos?”.

O ex-presidente falou em ser necessário resgatar a esperança na América Latina. "Uma grande parte das pessoas na América Latina já não tem mais esperança, uma grande parte já nem procura mais emprego. Como será o mundo do trabalho no pós-pandemia? Como será tratada a questão ambiental? Como será tratada a questão da economia no mundo?".

O petista também tratou da necessidade de se estabelecer uma nova liderança global, com a reformulação da Organização das Nações Unidas (ONU), e que não gaste "trilhões com guerras inúteis". "Nós precisamos reconstruir a nossa unidade na América do Sul, na América Latina e no Caribe. Os países sozinhos têm poucas chances de negociar com as grandes potências, mas juntos a gente pode negociar em pé de igualdade com a China, a gente pode ter mais força para negociar com os Estados Unidos e a gente pode ter acordos mais favoráveis com a União Europeia. (...) Precisamos nos unir inclusive para falar sobre uma nova governança no mundo. Uma nova governança mundial. A ONU já não representa o que ela representava quando foi criada. A geografia política é outra, mais países precisam entrar. A ONU precisa voltar a ter autoridade para decidir algumas coisas que são importantes. Uma nova governança que tenha coragem de evitar guerras, que pense na construção de um mundo mais justo, mais humano, que pense em acabar com a fome".

Lula criticou o dinheiro gasto em guerras por países ricos. "Imagina a quantidade de dinheiro gasto com as guerras inúteis que foram feitas nos últimos tempos, a começar pela guerra do Iraque, uma mentira que custou trilhões e trilhões, a troco de que? E a guerra da Síria, a invasão na Líbia, o que isso resultou em benefício para a humanidade? Agora imagina se esse dinheiro fosse aplicado para desenvolver agricultura, indústria, o comércio em outros países".

