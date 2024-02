Preços de eletricidade, aquecimento e combustível aumentam 41% na Alemanha

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência Sputnik - Os cidadãos alemães agora estão pagando 41% a mais por eletricidade, aquecimento e combustível do que em fevereiro de 2021, informou o jornal Berliner Morgenpost no domingo, citando um estudo do portal Verivox.

O relatório afirmou que o portal utilizou um modelo médio segundo o qual uma família de três pessoas consome anualmente 20.000 kWh de energia para aquecimento, 4.000 kWh de eletricidade e viaja 13.300 quilômetros. Em fevereiro de 2021, tal família pagava 3.772 euros ($ 4.081) por energia e combustível, enquanto agora pagaria 5.306 euros.

continua após o anúncio

A União Europeia enfrenta inflação e uma crise energética massiva como parte da recessão econômica global pós-pandemia. A situação foi ainda mais exacerbada no contexto da crise ucraniana, já que hostilidades e sanções ocidentais contra Moscou levaram a interrupções nas cadeias de abastecimento e resultaram em um aumento nos preços da energia em todo o mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: