Preços do urânio disparam em meio à crise no Cazaquistão

O Cazaquistão produz quase 40% do urânio do mundo, e luta para lidar suas exportações enquanto o país vive dias de protestos edit

Sputnik - O mercado cazaque de urânio apresenta desde quarta-feira (5) uma disparada em seus preços em meio à agitação no Cazaquistão.

O urânio vendido pelo Cazaquistão, país que mais exporta a matéria-prima no mundo, também foi abalado pelos protestos no país.

Os preços do material subiram pouco mais de 8%, para US$ 45,25/lb, (R$ 257,20), com as ações de empresas de urânio no Canadá e na Austrália subindo, informou a Bloomberg.

Em 4 de janeiro, o preço da matéria-prima estava em apenas US$ 42/lb (R$ 238,72).

Autoridades locais e outros agentes do mercado financeiro, citados pela reportagem, temem uma potencial escassez do produto.

A publicação aponta que o combustível nuclear fez um "retorno impressionante" em setembro, quando os preços subiram 24% para o melhor desempenho mensal desde o final de 2008.

Embora não haja escassez imediata de urânio ou paralisações de usinas nucleares, o papel do Cazaquistão no suprimento mundial de urânio pode afetado.

Enquanto o país continua enfrentando a crise, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, na sigla em inglês) decidiu nesta quinta-feira (6) enviar seus contingentes de paz ao Cazaquistão.

Os protestos foram desencadeados em 2 de janeiro após um aumento nos preços do gás. Durante a semana, a agitação se espalhou para outras cidades, resultando em interrupções nas comunicações e restrições de algumas viagens, além de danos à infraestrutura das cidades e centenas de feridos.