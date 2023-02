Prefeita de Barcelona suspende a geminação com Tel Aviv e afirma que Israel está abusando dos direitos humanos

Apoie o 247

247 — A prefeita de Barcelona, a esquerdista Ada Colau, suspendeu as relações institucionais da cidade espanhola com Israel e, em particular, uma geminação com a cidade de Tel Aviv, por causa do que ela alegou ser uma violação sistemática dos direitos humanos palestinos.

A suspensão precisa ainda ser aprovada pelo conselho da cidade.

Em uma carta dirigida ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na quarta-feira, a prefeita de esquerda da cidade, Ada Colau, explicou a decisão, conforme exigido em uma petição de grupos pró-palestinos de Barcelona. “Decidi suspender temporariamente as relações com o Estado de Israel e com as instituições oficiais deste Estado e, em particular, os acordos de geminação com o município de Tel Aviv, até que as autoridades israelenses ponham fim à violação sistemática dos direitos humanos da população palestina”, escreveu Colau, prefeita da capital catalã desde 2015.

“É muito importante distinguir as políticas de um Estado — neste caso, Israel — de toda a população judaica e sua cultura”, acrescentou Colau em sua missiva.

