Paris terá primeira estátua de heroína negra que lutou contra a escravidão

Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, inaugurou um parque onde será instalada a primeira estátua de uma combatente contra a escravidão na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe, no início do século XIX: Solitude edit

247 - Em um período no qual diversas estátuas de escravagistas e racistas foram derrubadas, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, inaugurou neste sábado, 26, um parque onde será instalada a primeira estátua de uma combatente contra a escravidão na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe, no início do século XIX: Solitude.

A cidade de Paris diz que Solitude foi uma "histórica heroína dos escravizados de Guadalupe, nascida em 1772" e "filha de uma escravizada africana e de um marinheiro branco".

Hidalgo fez uma homenagem à "mulher que, por sua valentia e seu compromisso com a justiça e a dignidade, abriu junto com outros o caminho para uma abolição definitiva da escravidão na França".

“Em breve, uma estátua desta heroína, a primeira de uma mulher negra em Paris, será colocada aqui neste parque”, disse a prefeita.