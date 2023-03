Prefeita de Paris promete cancelar atletas russos e bielorrussos das próximas Olimpíadas

Apoie o 247

247 - A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, disse ser impensável que atletas da Rússia e de Belarus possam participar das Olimpíadas de 2024 na capital francesa, acrescentando que fará tudo o que puder para evitar a participação de ambos os países. A decisão atende à pressão da Ucrânia e da União Europeia.

"Não consigo imaginar que eles (COI) tomem essa decisão", disse ela ao jornal esportivo francês L'Equipe nesta terça-feira, 500 dias antes do início dos Jogos.

"Não consigo imaginar por um segundo que o COI queira deixar tal legado. Então, farei tudo o que puder para garantir que isso não aconteça".

Atletas da Rússia e de Belarus foram banidos de muitas competições internacionais como forma de punição pela guerra na Ucrânia.

No mês passado, Hidalgo sugeriu que os atletas russos poderiam participar dos Jogos como parte de uma equipe de refugiados estabelecida pelo COI, opondo-se à participação de atletas russos como neutros.

"Devemos agir agora. O fato de o COI ter escolhido Paris para a celebração destas Olimpíadas é um sinal muito forte porque é a capital dos direitos humanos", acrescentou ela

Os organizadores das Olimpíadas, que ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto do ano que vem, disseram repetidamente que acatarão qualquer decisão do COI sobre a participação de atletas russos e bielorrussos.

Em 25 de janeiro, o comitê executivo do COI disse que poderia permitir que atletas russos e bielorrussos competissem nas Olimpíadas de 2024 sob bandeira neutra, causando indignação e protestos de um grupo de 35 países. Em 18 de fevereiro, o Parlamento Europeu votou a favor de uma resolução condenando a decisão do COI de considerar permitir atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos. O parlamento também pediu pressão sobre o COI para abandonar sua abertura em relação a atletas desses dois países. Enquanto isso, a Ucrânia condenou a posição do COI e ameaçou boicotar os jogos.

Aproximadamente 72% das pessoas na França são a favor de permitir que atletas russos participem das Olimpíadas de Verão de 2024 em Paris, de acordo com uma pesquisa da Odoxa publicada pelo L'Equipe. (Com agências internacionais).

