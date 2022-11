Prefeito de Kiev admite que capital ucraniana pode ficar sem luz, água e aquecimento

Apoie o 247

Sputnik - O prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, declarou neste sábado que Kiev corre o risco de ficar sem eletricidade, água e aquecimento.

As informações foram divulgadas pelo site ucraniano Strana em seu canal de Telegram.

"Estamos fazendo de tudo para evitar que isso aconteça, mas nossos inimigos estão fazendo tudo para que a capital fique sem calor, eletricidade e água. Já foi feito um grande fornecimento de combustível, geradores, alimentos e um grande suprimento de água, além de pontos de aquecimento que foram criados", disse ele.

Klitschko exortou anteriormente os moradores da cidade a economizar eletricidade, especialmente de manhã e à noite.

Ele também informou que 450 mil apartamentos em Kiev permanecem sem eletricidade, o que é quase o triplo do que nos dias anteriores. Isso porque situação continua difícil devido à sobrecarga do sistema de energia do país.

Em algumas regiões da Ucrânia, foram impostas restrições ao consumo de eletricidade.

Em 4 de novembro, apagões de emergência começaram em Kiev.

O ex-chefe do Ministério da Administração Interna da Ucrânia previu um inverno difícil para os ucranianos.

Desde 10 de outubro, as tropas russas realizam ataques de longo alcance guiados com precisão contra instalações de defesa, comando militar e sistemas de comunicação em toda a Ucrânia, causando grandes cortes de energia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de uma resposta ao ataque terrorista na ponte da Crimeia e outros ataques a objetos civis na Rússia, comandados pelas autoridades de Kiev.

O presidente observou que Moscou reagiria duramente a qualquer tentativa de sabotagem no território do país.

De acordo com o lado ucraniano, apenas como resultado dos ataques com mísseis em 10 e 11 de outubro, cerca de 30% da infraestrutura energética do país foi atingida.

Já em 1º de novembro, apareceram informações no site do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, sobre danos a 40% da infraestrutura energética da Ucrânia.

As Forças Armadas da Rússia estão conduzindo uma operação militar especial na Ucrânia desde 24 de fevereiro.

Vladimir Putin disse que seu objetivo de libertar Donbass e garantir a segurança da Rússia.

