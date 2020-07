Prefeito de Seul, acusado de assédio sexual, deixou recado para a família antes de morrer

“Peço desculpas a todos, agradeço a todos que estiveram comigo em minha vida. Para sempre pedirei desculpas à minha família, a quem apenas trouxe dor”, disse Park no bilhete. Suspeita é de suicídio edit

247 - O prefeito da capital sul-coreana (Seul), Park Won-soon, encontrado morto na quinta-feira, 9, em um caso tratado como suicídio pela polícia, deixou um bilhete para a família após ser acusado de assédio sexual por uma funcionária e ser encontrado mortos.

“Peço desculpas a todos, agradeço a todos que estiveram comigo em minha vida. Para sempre pedirei desculpas à minha família, a quem apenas trouxe dor”, disse Park no bilhete, publicado pelo New York Times. “Adeus a todos”. Ele ainda pediu para que seu corpo fosse cremado e as cinzas espalhadas perto dos túmulos de seus pais.

Ele era advogado de direitos humanos e conhecido como defensor da luta das minorias e dos setores oprimidos da sociedade. Ele era considerado como sucessor natural do presidente do país, Moon Jae-in.

