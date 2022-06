Prefeito diz que russos têm 'controle total' de Severodonetsk

As tropas de Moscou agora avançam para conquistar também a cidade vizinha de Lysychansk edit

(ANSA) - O prefeito de Severodonetsk, Oleksandre Striouk, anunciou neste sábado (25) que as tropas russas têm "controle total" da cidade, deixando Moscou mais perto de reivindicar a conquista de toda a província de Lugansk, no leste da Ucrânia.

A declaração foi dada durante pronunciamento na televisão ucraniana, enquanto separatistas pró-Moscou confirmaram que também ocuparam a indústria química Azot.

Segundo as tropas ucranianas, os mais de 800 civis que estavam escondidos dentro do complexo foram "evacuados".

Ontem, as forças de Kiev já haviam recebido ordem para se retirar da cidade de Severodonetsk, cujo 90% do território foi danificado pelos ataques da Rússia. As tropas de Moscou agora avançam para conquistar também a cidade vizinha de Lysychansk.

