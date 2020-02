Prefeito jovem e negro implantou renda mínima e reduziu drasticamente a violência em cidade dos EUA

Conheça a história de Michael Tubbs, que assumiu a prefeitura de Stockton, na Califórnia, e melhorou os indicadores sociais da cidade com um programa como o Bolsa-Família edit

Da página do TED – Michael Tubbs é o prefeito mais jovem da história norte-americana a representar uma cidade com mais de 100 mil habitantes - e as políticas dele estão estimulando conversas nacionais. Nessa palestra inspiradora, ele compartilha como o crescimento em meio à pobreza e à violência em Stockton, Califórnia, moldou sua visão ousada por mudança e seu compromisso de governar como semelhante, não como político. "Quando vemos pessoas diferentes de nós, elas não devem refletir nossos medos, nossas ansiedades, nossas inseguranças", diz ele. "Devemos ver seres humanos iguais a nós."

Confira tweet do jornalista Leonardo Attuch, editor do 247, sobre a palestra, e o vídeo completo: