Premiê britânico se perde em discurso e é salvo por Peppa Pig

Reuters - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ficou momentaneamente sem palavras nesta segunda-feira, quando pareceu se perder nas notas de um discurso antes de presentear líderes empresariais com uma anedota sobre sua visita recente ao parque temático de Peppa Pig.

Folheando as notas, Johnson suspirou, disse "dane-se" e murmurou "me perdoem" várias vezes ao interromper brevemente o discurso à Confederação da Indústria Britânica em Port of Tyne, no norte da Inglaterra.

Mas ele se recuperou, falando sobre unicórnios da tecnologia e depois de uma visita ao Peppa Pig World, um parque baseado no desenho animado sobre uma porquinha rosa exuberante e seus amigos e familiares.

"Ontem eu fui, como todos devemos ir, ao Peppa Pig World", disse Johnson aos executivos. "Eu o adoro. O Peppa Pig World é bem o meu tipo de lugar: tem ruas muito seguras, disciplina nas escolas", afirmou.

"Quem poderia acreditar que uma porca que parece um secador de cabelo, ou possivelmente parece um secador de cabelo à la Picasso, uma porca que foi rejeitada pela (rede) BBC, agora seria exportada para 180 países, com parques temáticos tanto na América quanto na China?"

