Premiê chinês se reúne com presidente do Fórum Econômico Mundial

Rádio Internacional da China - O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, se reuniu por videoconferência com o presidente do Fórum Econômico Mundial (FEM), Klaus Schwab, na terça-feira (19).

Li Keqiang disse que o atual desenvolvimento mundial enfrenta muitas incertezas e fatores desestabilizadores, porém, a paz e o desenvolvimento mundial, a interação e o intercâmbio entre os países são um desejo comum do povo e uma tendência predominante da época.“A comunidade internacional precisa fortalecer a confiança, salvaguardar a paz e a estabilidade e intensificar o diálogo e a comunicação para enfrentar em conjunto os desafios”, disse Li Keqiang. Ele acrescentou que a China aprecia o foco consistente do FEM no desenvolvimento econômico e no fortalecimento da cooperação com o país.“E uma cooperação mais profunda entre os dois lados ajudará a enviar ao mundo uma mensagem positiva de crescimento da economia e de melhoria do bem-estar do povo”, salientou.

Observando que o FEM mantém uma boa parceria com a China há mais de quatro décadas, Schwab disse que o Fórum está pronto para aprofundar a cooperação com a China para promover o diálogo global, alavancar o papel da comunidade empresarial, aprimorar o intercâmbio e a cooperação globais e regionais e desempenhar um papel positivo para enfrentar o desafio climático, promover a transformação da indústria e impulsionar a justiça social.

