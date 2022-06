Premiê da Estônia diz que sanções contra Rússia ferem países da UE

De acordo com a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, as decisões de Bruxelas estão se tornando cada vez mais difíceis de serem implementadas edit

Agência Sputnik - Está a tornar-se mais difícil alcançar a unidade dos países da União Europeia (UE) no que se refere à operação especial russa na Ucrânia devido às consequências das sanções contra Moscou, disse a primeira-ministra da Estônia Kaja Kallas durante uma reunião com premiê britânico Boris Johnson.

De acordo com Daily Express, a ministra estoniana observou que as decisões de Bruxelas relativamente às novas medidas restritivas estão se tornando cada vez mais difíceis de tomar, principalmente devido à inflação e ao aumento dos preços de fontes de energia na UE.

"Estamos em um ponto em que as sanções começam a ferir o nosso lado. No início as sanções eram difíceis apenas para a Rússia, mas agora estamos chegando a um ponto em que as sanções são dolorosas para os nossos próprios países, e agora a questão é quanta dor estamos dispostos a suportar", disse Kallas.

A situação "é diferente para países diferentes. É muito difícil manter a unidade. Está ficando cada vez mais difícil por causa da alta inflação e dos preços da energia", acrescentou a ministra da Estônia.

A inflação média da zona do euro foi de 8,1% em maio. No Reino Unido a taxa se mantém nos 9%.

A Estônia, no entanto, registrou o valor mais elevado no bloco continental com 20%. Em meados de maio, o primeiro-ministro da Hungria Viktor Orban afirmou que as sanções contra Moscou são eficazes apenas no papel.

Orban considera que a crise energética e o aumento das taxas de juros conduzirão a uma era de recessão na Europa. Segundo ele, o conflito na Ucrânia e a política de sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia provocaram a crise energética.

