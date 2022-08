Premiê da Finlândia pede desculpas por foto de amigas se beijando e com camiseta levantada dentro de residência oficial

Apoie o 247

247- Após se envolver em polêmica por conta de um vídeo em que dança até o chão com amigos, a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, se desculpou nesta quarta-feira (24) por uma foto tirada dentro da residência de verão do governo na qual duas amigas suas aparecem com a camiseta levantada e se beijando, com uma placa escrita "Finlândia" sobre os seios. A reportagem pé do portal G1.

Apesar de ressaltar não estar fazendo nada de errado, Marin - que ganhou protagonismo este ano após enfrentar ameaças de Vladimir Putin, presidente da vizinha Rússia - disse que decidiu se desculpar por achar que "a foto não é apropriada" para o local onde foi tirada. Ela confirmou que as amigas estavam dentro de sua residência oficial, durante uma festa privada.

"Na minha opinião, aquela foto não deveria ter sido tirada. Eu peço desculpas por isso", declarou Marin, segundo a rede de TV finlandesa YLE.

Ela alegou, no entanto, que a foto foi feita durante uma festa privada em suas férias de verão e que os nomes dos convidados, todos amigos seus, foram previamente passados para a equipe de segurança da residência, que fica perto de Helsinque, conforme estabelece o protocolo.

“Usamos apenas a área da sauna, mas não entramos no interior da residência, apenas nos banheiros do térreo", explicou.

