Premiê do Canadá anuncia entrega de novas armas à Ucrânia em visita a Kiev

Apoie o 247

ICL

(Reuters) – O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou a entrega de novas armas e equipamentos para a Ucrânia neste domingo, após uma visita não anunciada à capital ucraniana, Kiev.

Trudeau, em coletiva de imprensa depois de conversas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também disse que o Canadá está impondo novas sanções a indivíduos e entidades russas ligados à invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Hoje, estou anunciando mais assistência militar, câmeras de drones, imagens de satélite, armas pequenas, munição e outros apoios, incluindo financiamento para operações de desminagem”, disse Trudeau.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“E estamos trazendo novas sanções a 40 indivíduos russos e cinco entidades, oligarcas e associados próximos do regime no setor de defesa, todos eles cúmplices da guerra de Putin”, acrescentou, em referência ao presidente russo, Vladimir Putin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trudeau visitou a cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, o ponto focal de batalhas ferozes entre tropas ucranianas e russas antes da retirada dos russos da região no final de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também disse que o Canadá está reabrindo sua embaixada na capital ucraniana.

O Canadá está fornecendo 25 milhões de dólares ao Programa Mundial de Alimentos, da Organização das Nações Unidas (ONU), como parte dos esforços para manter a segurança alimentar e remover as tarifas comerciais de todas as importações ucranianas para o Canadá no próximo ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE